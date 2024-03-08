Esenyurt'ta Mobilyacılar Çarşısı'nda yangın paniği
Esenyurt Koza Mahallesi Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda korkutan yangın - Son Dakika
Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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