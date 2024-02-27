Bahis dolandırıcıları polise takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahis dolandırıcıları polise takıldı

Bahis dolandırıcıları polise takıldı

Malatya'da, sosyal medya ve kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı. Polis ekipleri, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ve 50 bin TL'ye el koydu.

27.02.2024 00:32  Güncelleme: 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahis dolandırıcıları polise takıldı

MALATYA - Malatya'da, sosyal medya ve kurdukları sahte sitelerle yasadışı bahis oynattıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 1'i tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Y.K.'nın, M.C.A.'nın yönlendirmesiyle banka hesabı açtığını hesabına ise 50 bin TL'nin bulunduğunu belirterek şikayetçi olması üzere çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis oyunlarından elde edildiği değerlendirilen paranın izini süren polis ekipleri, M.C.A., M.K. ile M.A.P.'yı gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere ele geçirilirken, 50 bin TL'nin bulunduğu banka hesabı ise bloke edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.P. tutuklanırken, diğer iki zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahis dolandırıcıları polise takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı
    01:03 Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı

    Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.

  • Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi: Türk futbolu adına yazık
    26 Şub Sergen Yalçın'dan hakem eleştirisi: Türk futbolu adına yazık

    Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.

  • Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım
    26 Şub Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.

  • AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını paylaştı
    26 Şub AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını paylaştı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.

  • Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar? Murat Kurum, açılış törenindeki görüntülere açıklık getirdi
    26 Şub Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar? Murat Kurum, açılış törenindeki görüntülere açıklık getirdi

    AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.

  • Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi
    26 Şub Aslan sahasında kükredi! Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 yendi

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

  • Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi
    26 Şub Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken ekonomiyi eleştirdi

    CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.

  • Hakkari-Van karayolunda minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı
    26 Şub Hakkari-Van karayolunda minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

    Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

  • İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Beni tehdit etmeye kalkma'' çıkışı
    26 Şub İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beni tehdit etmeye kalkma" çıkışı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 01:21:59. #1.12#
SON DAKİKA: Bahis dolandırıcıları polise takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement