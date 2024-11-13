Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahis Soruşturmasında İki İsim Serbest - Son Dakika
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