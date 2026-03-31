Bahreyn İHA ve Füze Tehditlerini İmha Ettik

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme ile cevap veren Tahran yönetimi, bu sürede Körfez ülkelerini de hedef aldı. Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ülke topraklarını hedef alan 182 füzenin ve 400 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bildirildi. - MANAMA