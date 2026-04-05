Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn, İran İHA ve füzelerini engelledi

05.04.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran'dan gelen 466 İHA ve 188 füzeyi engellediğini açıkladı.

İran-ABD-İsrail savaşı 37 gündür aralıksız sürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran yönetiminin hamleleriyle Körfez ülkelerine yayıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail güçlerinin saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine insansız hava aracı ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bahreyn Savunma Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar İran'dan fırlatılan toplam 466 insansız hava aracının (İHA) ve 188 füzenin engellediğini bildirdi.

Sitra Rafinerisinin vurulduğu iddia edilmişti

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirilmiş, saldırıların bir tesiste yangına yol açtığı belirtilmişti. Açıklamada, "Sivil savunma ekipleri İran saldırısı sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Yerel kaynaklar, vurulan noktanın Bahreyn Petrol Şirketi'ne (BAPCO) ait Sitra Rafinerisi olduğunu iddia etmiş, bir petrol tankında iki ayrı saldırı nedeniyle yangın çıktığını aktarmıştı. - MANAMA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Bahreyn, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:42:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.