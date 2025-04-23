Bakan Bak'tan Gece Konaklama Destek İmkanı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da geceyi evde geçirmek istemeyen vatandaşların Bakanlığa bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinde konaklayabileceğini açıkladı.

Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşerilerimiz, Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkanlarıyla her daim milletimizin yanındadır" dedi. - ANKARA