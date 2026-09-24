Bakan Çiftçi, Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4'lük depremde saha taraması başladığını duyurdu

Bakan Çiftçi, Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4'lük depremde saha taraması başladığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4 büyüklüğünde deprem olduğunu, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildiğini açıkladı. AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramasına başladığını belirten Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Kaynak: İHA
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