Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Güler ve Yumaklı Görüştü - Son Dakika
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