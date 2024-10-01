Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması

Bakan Tunç\'tan Narin Güran cinayeti açıklaması

Adalet Bakanı Tunç, Narin Güran'ın katillerinin en ağır cezaya çarptırılacağını duyurdu.

01.10.2024 23:39
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturmanın son durumunu aktardı. Bakan Tunç, soruşturma devam ettiğini kaydederek, "21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık, milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Hepimizin sorumlu davranması lazım"

Soruşturmanın gizli yürütüldüğünü ve birçok hususun kamuoyuna yansımadığını dikkati çeken Bakan Tunç, "İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor, basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım" dedi.

"Elde edilen DNA'lar kriminal incelemeye tabi tutuldu"

Tespit edilen adli tıp raporları bulguları ve DNA bulguları olduğunu bilgisini paylaşan Tunç, "Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış baz çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü; orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor" açıklamasında bulundu.

"Narin evladımızın katilleri, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar"

Soruşturmada 28 şüpheli olduğunu ve 12'sinin cezaevinde tutuklu oluğunu kaydeden Bakan Tunç, "Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, 'Acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması - Son Dakika

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