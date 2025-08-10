Bakan Uraloğlu'ndan Deprem Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından haberleşme noktasında bir kesintinin olmadığını belirterek, "Yine haberleşme noktasında bir kesinti söz konusu olmayıp ihtiyaten mobil baz istasyonları bölgeye yönlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın haberleşmede Whatsapp, Telegram, Bip gibi uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA