Bakan Yerlikaya: '3 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: '3 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Yerlikaya duyurdu: "3 terörist etkisiz hale getirildi" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "GÜRZ-6" operasyonu kapsamında 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.08.2024 20:40
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Bakan Yerlikaya duyurdu: "3 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "GÜRZ-6" operasyonu kapsamında 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte 'GÜRZ-6' operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik.

Operasyon sonucunda 1'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı" ifadelerini kallandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, etkisiz hale getirileni teröristler hakkında bilgide paylaştı. Bakan Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde TURUNCU kategoride yer aldığı tespit edilen Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü olarak etkisiz hale getirildi.

Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer aldığı tespit edilen Zin kod adlı Aysel İnce teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi.

Sözde Van Eyaleti YJA-STAR sorumlusu olarak faaliyet yürüten Adile Zagros Hebun kod adlı Hebun Hevi'nin de teslim olması sağlanarak etkisiz hale getirildi" dedi.

Operasyon hakkında da bilgi veren Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Atak Taarruz Kolu Helikopterleri ile J- SİHA desteğinde Hakkari ili Kavaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat Timlerinin katılımı ile yapılan operasyonda, teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildiği 1 ölü 3 teröristin etkisiz hala getirildiğini belirtti.

"Bu teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat karıştığı 15 eylem"

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen 3 teröristin bizzat katıldığı 15 eylem hakkında da şu paylaşımları yaptı:

10 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 25 Eylül 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 3 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması, 13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 8 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 13 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 05 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 01 Ekim 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 6 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 22 Mart 2017 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 14 Ocak 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 06 Nisan 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 09 Ekim 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralanması, 19 Nisan 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 7 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 08 Eylül 2019 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında meydana gelen EYP patlaması olayında 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması, 05 Mayıs 2020 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında üs bölgesine yapılan saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması eylemleri olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: '3 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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