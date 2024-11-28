Bakan Yerlikaya'dan Minik Çocuğa Tebrik

3.Sayfa

Bakan Yerlikaya'dan emniyet şeridini ihlal edenlere tepki gösteren çocuğa tebrik

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere tepki gösteren 4,5 yaşındaki çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak minik çocuğu tebrik etti. Herkesin aynı duyara sahip olması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Paylaştığı videoda açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda. ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine, hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" ifadeleri yer aldı.