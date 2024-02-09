Bakan Yerlikaya usulsüz çakar kullanan bin 433 sürücüye 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan kişilere karşı yapılan denetimlerde bin 433 sürücünün tespit edilip söküldüğünü ve 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde 81 il Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince Ocak ayında usulsüz çakar kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çakar lamba kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Bin 433 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü. 9 Milyon 227 bin TL para cezası uygulandı. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz, önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" ifadeleri yer aldı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yerlikaya'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza - Son Dakika
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