Bakan Yerlikaya'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Yerlikaya'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde bin 433 sürücünün usulsüz çakar kullandığının tespit edildiğini ve 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu.

09.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya usulsüz çakar kullanan bin 433 sürücüye 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan kişilere karşı yapılan denetimlerde bin 433 sürücünün tespit edilip söküldüğünü ve 9 milyon 227 bin TL para cezası uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde 81 il Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerince Ocak ayında usulsüz çakar kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çakar lamba kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Bin 433 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü. 9 Milyon 227 bin TL para cezası uygulandı. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz, önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Yerlikaya\'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, İtfaiye, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:55:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'dan usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement