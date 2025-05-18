Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

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Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuyla ilgili olarak "Gereği yapıldı" paylaşımında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 araç sürücüsüne toplamda 50 bin TL'ye yakın ceza kesildiğini ve araçların trafikten men edildiğini duyurdu. Meclis'e sunulan kanun tasarısı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, böyle durumlarda sürücülere artık 180 bin TL ceza yazılacağını ifade etti.

18.05.2025 09:46  Güncelleme: 10:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kaydedilen düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücüler için, "Gereği yapıldı" paylaşımı yaptı. Bakan ayrıca yeni kanun tasarısında yer alan detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre Meclis'e verilen yeni kanun tasarısında böyle durumlarda sürücülere artık 180 bin TL ceza yazılacak, 120 gün ehliyetlerine el konulacak ve 120 gün araç trafikten men edilecek.

Ankara'da bir düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyenler ile ilgili idari para cezası uygulandı. Olaya karışan 3 kişi hakkında işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"49.810 TL PARA CEZASI UYGULANDI"

Bakan Yerlikaya, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde "ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu" ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49.810 TL para cezası uygulanmıştır.Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir." 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir. ifadelerini kullandı.

12 GÜN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

"Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk." diyen Bakan Yerlikaya, yeni düzenleme ile asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacağını, 120 gün ehliyetlere de geçici olarak el konulacağını ve 120 gün araçların trafikten men edileceğini aktardı.

Yerlikaya, "Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

İçişleri Bakanı, 3-sayfa, Güncel, trafik, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ek030477-:
    6 ay hapis+10 asgari ücret para cezası+ araca el koyma yapılsın 1 ay sonra bir tane olay çıkmaz valla 39 3 Yanıtla
  • Erol Esen:
    Bunu yapan kişiler parayı düşünürmü yada cezayı. Yanlışmıyım. Böylelerine hapis cezası 4 duvar arası. Lazım . Bak ozaman birdaha yaparlarmı. 26 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    ambulansın içindeki mağdur ambulans bekleyen mağdur kesilen ceza mağduriyetini karşıladı mı vatandaşın yok kes cezayı indir cebe 8 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TARİKAT LIDERLERININ KIZLARINA VERILEN ÇAKAR LAR 16 0 Yanıtla
  • dmr1610144:
    size zahmet az çevre ve denizi kirleten vatandaşlarada cezayı artıralım 11 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    kasa boş yapın seçime kadar 4 4 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    yoksa bu tür terbiyesizliğin önüne geçilmez 3 1 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    TÜRKİYE GENELİ ARAÇ MEN VE EHLİYET ÖMÜR BOYU MEN 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    bir medeni dediğimiz bir şoför killigina yol vermiyordu iyi oldu bu yasa 3 1 Yanıtla
  • Ss5675251:
    çok çok az asgari ücret 1600 liralardayken korsan taksiye verilen ceza 2017 lerde 5000 Tl 2 ay trafikten men di 3 1 Yanıtla
  • 199596-Ud:
    ayrıca ehliyet,e de ömür boyu men yapın 0 1 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    o ceza da az sayın bakalım o parı öderler ambulansa yol vermeyenlere daha büyük yaptırım insan haystı cezası 180bin olmamalı 180 milyon tl ceza 50 yıl hapis araç trafikten men ehliyetini iptal et böyle kesin cezayı 0 0 Yanıtla
  • serhat ali:
    hakedene yazın. haketmeyenlere, trafik polislerinin keyfi yazdıklarına ne yapacaksınız. millete ceza ile yaptirim uygularken personelinizede yaptirim uygulamanizi öneririm sayın bakan... 0 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Uygulama yapılmadığı sürece İstadiğiniz kadar kanun çıkarın kimsenin umurunda olmaz Önemli olan uygulama sıkı denetim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak - Son Dakika
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