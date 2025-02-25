Bakan Yerlikaya, görevi başında şehit olan polise başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başında şehit olan Polis İbrahim Birol'a başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA