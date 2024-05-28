Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında, Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşları dahil 39 şüpheli yakalandı ve mal varlıklarına el konuldu.

28.05.2024 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırılmayacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-50' operasyonlarında; Çorum'da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız'ın, Sinop'ta Mustafa Demir'in elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. 27'si tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya, Çorum'da yapılan operasyona ilişkin MASAK ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması çerçevesinde şüphelilere ait; 10 adet araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve 597 adet banka hesabına da el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Sinop'ta yapılan operasyona ilişkin ise şunları kaydetti:

"448 Milyon TL değerinde 112 adet tapu senedi, 20 Milyon TL değerinde 347 adet borç senedi, 4 Milyon TL değerinde 24 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve altın ile çok sayıda imzalı boş senet, dijital materyal ele geçirildi."

Yerlikaya, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ise şüphelilere ait yaklaşık 124 milyon Türk Lirası değerinde 17 adet daire, 10 adet arsa, 8 adet araç, 2 adet dükkan ve 112 adet banka hesabına el konulduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda başarılarından ötürü Kargı ve Ayancık Cumhuriyet Başsavcılıklarına, MASAK çalışanlarına ve jandarma personeli ekipleri de tebrik ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Mustafa Demir, Jandarma, Sinop, Çorum, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:32 Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:32 Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 09:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Mahzen-50 operasyonlarında 2 ayrı suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement