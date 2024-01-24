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Bakan Yerlikaya: 'NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi' - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen 'NARKOGÜÇ-45' Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya: \'NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi\'
24.01.2024 - 22:16,  Güncelleme: 22:20
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Bakan Yerlikaya: "NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-45" Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan adli projeli dosya kapsamında, Edirne'de yakalanan bir çekici ve dorsede yapılan aramada 109 kilogram kokainin ele geçirildiğini bildirdi. Polis ekiplerinin dorse içinde farklı noktalarda yaptığı aramada 67 adet paket halinde gizlenen kokain maddesinin bulunması üzerine 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-45" Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Personelimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'NARKOGÜÇ-45 Operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi' - Son Dakika
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