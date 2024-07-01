Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-48' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-48' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-48' operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve çocuklara ait cinsel içerikli materyallerin depolanması suçlarından şüpheliler gözaltına alındı.

01.07.2024 08:36
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Bakan Yerlikaya: "19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-48' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-48" operasyonlarında hesaplarında 11 milyar 400 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde "Sibergöz-48" operasyonları düzenlendi.

KOM Daire Başkanlığının desteğiyle, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Trabzon merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden "Kısa Vadede Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu ise Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya platformları üzerinden oluşturdukları sahte hesaplarla, arkadaşlık kurdukları kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sahte dava, uzlaşma ve icra evrakları oluşturdukları, bu evrakları avukat kimlik bilgileriyle beraber vatandaşlara gönderip, "Avukatlık Bedeli, Dava Kapama Bedeli veya Uzlaşma Bedeli" adı altında dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Ayrıca; Adana, Ankara, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Mersin, Muğla, Van ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda; çocuklara ait cinsel içerikli, müstehcen fotoğraf ve videoları bilgisayarlarına depolayan ve bu videoları paylaşarak "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanı ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sanal devriyelerin devam ettiğini belirterek, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-48' operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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