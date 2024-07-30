Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı - Son Dakika
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Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı

Tekirdağ merkezli olarak başlayan dolandırıcılık olayında, sosyal medya hesabının çalınmasıyla her haneye 5 bin lira yardım yapılacağı şeklinde dolandırıcılık yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 87 milyon para hareketliliği tespit edildi ve Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli elemanlar ele geçirildi.

30.07.2024 22:20
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Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi

87 milyon para hareketliliği tespit edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sosyal medya hesabının çalınarak her haneye 5 bin lira yardım yapılacağı şeklinde başlayan dolandırıcılıkta 87 milyon para hareketliliği tespit edilerek, Tekirdağ merkezli 4 ilde dev operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden S.D. isimli şahıs, kullanmakta olduğu sosyal medya platformu Instagram hesabının çalındığını ve hesabından "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her haneye 5 bin TL yardım yapılacağı" şeklinde bir hikaye paylaşıldığını bildirdi. D.D. isimli şahıs ise bu bilgileri gerçek zannederek iletişime geçtiği kişilere 5 bin TL göndererek dolandırıldı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahıslara ait 19 ayrı banka ve 551 banka hesabı üzerinde toplam 87 milyon TL tutarında para hareketliliği olduğu tespit edildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube ve Çerkezköy JASAT ekipleri ile birlikte Kocaeli, Sakarya ve Sivas illerinde 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınarak, aramalarda 13 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet DVD-R ve 1 adet M2SSD ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ilde operasyonda 7 gözaltı - Son Dakika

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