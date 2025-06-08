Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Murat YILDIZ:

Her sene yüzlerce polis , asker vb emekli oluyor ve silahları onlarda kalıyor. Bu güne kadar o silahlarla kaç defa olay yaşandı, cinayet işlendi. Sayısı belli değil. Onlar vefat edince silahlar başkasına kalıyor. Emekli olanlara silahları verilmesi doğru değil. Şimdi çıkıp bazı emekli olanlar sitem edecek ama bugüne kadar yaşanan cinayetleri düşünün, aralarında silahla eşini öldüren emekli polis bile oldu.