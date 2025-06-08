Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu - Son Dakika
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Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

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Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
08.06.2025 13:37
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Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Haber Videosu

Ankara'da Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafikte kavga ettiği sürücüyü silah kabzasıyla yaralayıp havaya ateş açan emekli polis, koruma ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafik tartışması silahlı olaya dönüştü. İsmi açıklanmayan emekli bir polis memuru, trafikte tartıştığı sürücüyle araçlarından inerek kavga etti.

KORUMALAR BACAĞINDAN VURDU

Kavga sırasında emekli polis, yanındaki tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine konutta görevli koruma polisleri hızla müdahale etti. Emekli polis, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bomba imha ekipleri olay yerindeki araçlarda inceleme yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic:
    kendilerini nasıl da koruyorlar. 27 24 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    İyi b yemişsin şimdi g kurtar bakalım 24 7 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu emekli polis lerden silahların toplatılması gerek yetkileri elinden alınınca kafayı yiyorlar 13 5 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ora konutmuymus bnde elcilik saniordum 1 2 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Her sene yüzlerce polis , asker vb emekli oluyor ve silahları onlarda kalıyor. Bu güne kadar o silahlarla kaç defa olay yaşandı, cinayet işlendi. Sayısı belli değil. Onlar vefat edince silahlar başkasına kalıyor. Emekli olanlara silahları verilmesi doğru değil. Şimdi çıkıp bazı emekli olanlar sitem edecek ama bugüne kadar yaşanan cinayetleri düşünün, aralarında silahla eşini öldüren emekli polis bile oldu. 0 0 Yanıtla
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