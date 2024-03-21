Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

2009 yılında yargılandığı çocuk istismarı davasından beraat eden Metin Şenay'ın 4 çocuğu yıllar boyu istismar ettiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

21.03.2024 07:54  Güncelleme: 08:03
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İstanbul Bağcılar'da bir mahalle sucusu Metin Şenay, işyerindeki süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz etti ve bu anları kayıt altına aldı. Yüzlerce yıl hapsi istenen şahsın istismar ettiği çocukların ifadeleri ise kan dondurdu. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gecikmedi. Haberde adı geçen 2 çocuğun 17 Kasım 2023'ten beri devlet korumasında olduğuna değinilen açıklamada istismara uğradığı öne sürülen diğer çocuklarla ilgili çalışmaların da sürdüğüne vurgu yapıldı.

2009 YILINDA BERAAT ETTİ

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Uzun yıllardır Bağcılar'da su satışı yapan 60 yaşındaki Metin Şenay, 2009 yılında Gaziosmanpaşa'da yaşayan bir çocuğa yönelik istismar suçlaması ile Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Şenay, delil yetersizliği gerekçe gösterilerek beraat etmişti. Şenay 24 Mayıs 2023'te skandal bir olayın daha başrolü oldu.

"SENİ EVİNE BIRAKAYIM" DİYEREK KANDIRDI

Bağcılar'da henüz ilkokula giden 12 yaşındaki M.Y., ders saatleri sona ermesine rağmen evine dönmedi. Aile, saatlerce çocuklarını ararken, şikayet üzerine emniyet güçleri dakika dakika çevredeki kameraları incelemeye aldı. Saat 12.40 sıralarında okuldan çıkan M.Y.'nin, mahallenin sucusu Şenay'ın aracına bindiği tespit edildi. Şenay, 12 yaşındaki M.Y.'yi, "Seni evine bırakayım. Sen yorulma" diyerek aracına almıştı.

ÇOCUĞU, SÜNGERLE KAPLI ODAYA KAPATTI

Şenay, çocuğu evine bırakmak yerine işyerine götürdü. Önce bilgisayarda oyun oynattı, sonrasında ise çocuğa arka odaya geçmesini söyledi. Odanın duvarları çığlık seslerini yalıtması için süngerlerle kaplanmıştı. Odada pencere, cam ya da herhangi bir eşya bulunmuyordu. Şenay, çocuğa bir kap uzattı, "Artık buradasın. Tuvaletin gelirse buna yapacaksın" dedi. Daha sonrasında çocuğa tecavüz etti.

Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

"SES ÇIKARIRSAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLİRSİN"

Yaşadığı olay nedeniyle karnı ağrıyan çocuk ağlamaya başladı. Şenay, bu kez telefonundan 'çocuk esirgeme yurdu' olduğunu iddia ettiği ve burada şiddete uğrayan çocukların videosunu açıp M.Y.'ye izletti: "Ses çıkarırsan ben tutuklanırım. Sen de çocuk esirgeme kurumuna verilirsin. Aileni bir daha göremezsin. Sus ve ağlama. Seni öldürürüm" dedi.

KAN KAPLI ODADA BAYGIN HALDE BULUNDU

Saatler sonra polisler, Şenay'ın işyerini bastı ve her tarafı kan kaplı bir odada M.Y. baygın halde bulundu. Dehşet odasında "Sus", "Seni öldürürüm", "Ağlama", "Seni kimse duymasın" gibi ifadelerin yer aldığı kağıt parçalarının yanı sıra, çok sayıda dijital materyal tespit edildi.

10 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRAYAN ÇOCUK FELÇ GEÇİRDİ

Gözaltına alınan ve tutuklanan Metin Şenay'ın soruşturmasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Ele geçirilen dijital materyaller, korkunç bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şenay, mahalleden başka çocuklara da cinsel istismarda bulunmuş ve bunu kayıt altına almıştı. Korkunç görüntülerden bazıları, 2011 ve 2021 yılları arasında Şenay'ın istismarına maruz kalan R.Ş. isimli çocuğa aitti. R.Ş., Savcılığın çabasıyla dijitallerden tespit edildi. 10 yıl boyunca istismara maruz kalan R.Ş. felç geçirdi. Felç geçirene kadar ise yıllarca dehşeti yaşamaya devam etti.

"İLK OLAY 5 YAŞINDA YAŞANDI, 9. SINIFA KADAR DEVAM ETTİ"

Şimdilerde 19 yaşında olan R.Ş., savcılıkta verdiği ifadesinde, "Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun. Sen 18 yaşına gelince imam nikahı kıyarız' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9. sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti" dedi.

Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama

BALDIZININ ÇOCUKLARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Şenay'ın dijitallerinden çıkan iki çocuk ise kardeşti. 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö., Şenay'ın baldızının çocuklarıydı. Şenay, bu çocuklarla altlı üstlü oturuyordu ve 2019 ile 2023 yılları arasında bu iki kardeşi aynı anda istismar etti. Çocuklar savcılık tespit edene kadar yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

YÜZ YILI AŞKIN HAPİS CEZASI TALEBİ

Şenay'ın çocuklara yaşattığı dehşet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede detaylı bir şekilde yer aldı. Başsavcılık, Şenay'ın dört çocuğa karşın "Cebir, tehdit ve hile kullanarak, silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukların kullanılması" suçlarından yüzyılı aşkın hapis cezası istedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istismar haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün bazı basın yayın organlarında 'Gizli Bölmede Nefessiz Bırakılan Çocuklar' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bağcılar, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakanlıktan mahalledeki çocukları yıllarca istismar eden sucuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muhammed Demircan: Cezaların birinci özelliği caydırıcı nitelikte olmasıdır. Suç büyük ceza büyük olmalı. Bu iğrenç haberleri daha çok duyarız.. 95 1 Yanıtla
  • bülent C.: İDAM EDİLMEDİKCE BU OLAYLAR DAHADA ARTACAKTIR. BU TÜR OLAYLARA İDAM YASASI GELMELİDİR. 74 0 Yanıtla
  • imre Tökeli: olaylar travmalar olur biter en son Aile bakanlıgı meydana çıkar prim yapmak için 56 8 Yanıtla
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