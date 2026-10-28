Bakırköy Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 62'ye yükseldi

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 62'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bakırköy Belediyesine yönelik ihale dosyalarında usulsüzlük ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada gözaltı sayısı 62'ye yükseldi. 8 şüpheli hakkında ise ek gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bakırköy Belediyesine yönelik, ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, gözaltı sayısı 62'ye yükseldi. 8 şüpheli hakkında ise ek gözaltı talimatı verildi.
Kaynak: İHA
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