Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 soruşturmada 46 şüpheliye gözaltı talimatı verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen torbacılara ve sahte dövizleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şahıslara yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı. İki soruşturma kapsamında, toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda 'torbacı' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde şüphelileri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

3 ilde sahte döviz operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte Türk lirası, ABD doları ile euro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.