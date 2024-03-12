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Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Bakırköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, tır alçak olan köprüye çarptı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce tırın kamera açısından geçtikten hemen sonrada köprüye çarptıktan sonra sürücüsünün araç içerisinden çıktığı görülüyor.