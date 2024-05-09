Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı

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Bakırköy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi, kurtarma çalışması yaparken metrelerce yükseklikten düştü. Sağlık durumu iyi olan görevli hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

09.05.2024 15:39  Güncelleme: 16:11
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Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuturken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bakırköy\'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Özden Eyr: Geçmiş olsun da bunlar kendi güvenliğini sağlayamıyor daha Allah Allah 31 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Kendi düşen ağlamaz 2 4 Yanıtla
    serkan cindemir: Beyınsız 1 3
  • emrah bakansız: bile bile adamı öldürecekler bu nasıl tatbikat 3 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: zamanı da gerçek afad vardı profesyonel şimdilerde badem bıyık tayfası 0 0 Yanıtla

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