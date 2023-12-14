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Bakırköy'de kiracısına saldıran ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Bakırköy'de kiracısına saldıran ev sahibine 17 yıl hapis talebi

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Bilik'in 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy\'de kiracısına saldıran ev sahibine 17 yıl hapis talebi
14.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:30
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Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Bilik'in 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Cengiz Bilik'in 2 Temmuz günü kiracısı Guldzhakhan'ın evine geldiği ve içerideki her iki katılana da saldırdığı anlatıldı. Bilik'in bu esnada elinde çatal olduğu belirtilen mütalaada, yanında başka birinin de olduğu ve her iki katılanın da basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Sanığın ayrıca evin buzdolabında bulunan ürünleri yere fırlattığı ve elindeki çatalı göstererek küfür ettiği ifade edildi. Daha sonra ev sahibi Bilik'in her iki katılana da hakaret ve "sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek tehdit ettiği mütalaada açıklandı. Sanık Bilik'in birleşen dosyaya eklenen sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok'u müştekiye göndererek, tehdit suçuna azmettirdiği de mütalaada kaydedildi. Mütalaada sanık Mehmet Cengiz Bilik'in "tehdit", kasten yaralama" "zincirleme şekilde hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 6 yıldan 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok'un ise "tehdit" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen taraf avukatları beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Hakim, taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Bakırköy'de 2022 yılının Temmuz ayında yaşanan olayda Mehmet Cengiz Bilik kiracısı olan Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evine giderek hakaret etmişti. Eve izinsiz şekilde girdiği iddia edilen Mehmet Cengiz Bilik, buzdolabında bulunan cam kavanozları yere atarak, kırılmalarına neden olmuştu. Mehmet Cengiz Bilik, o esnada evde bulunan Nadir Önüç'ü darp edip ve ardından kiracısına çatalla saldırarak yaralamıştı. Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın Mehmet Cengiz Bilik'e ait dairede oturduğu, Bilik'in 2022 yılında yüzde yüzün üzerinde kira artışı yapmak istemesinin ardından müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'ın bu artışı kabul etmediği ancak sanığın müştekiye şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarılmıştı. Cumhuriyet savcısı şüpheli Mehmet Cengiz Bilik hakkında 'hakaret',' silahla yaralama', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet Cengiz, Cumhuriyet, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de kiracısına saldıran ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de kiracısına saldıran ev sahibine 17 yıl hapis talebi - Son Dakika
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