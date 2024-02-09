Bakırköy\'de kira zammını kabul etmeyen kiracıya saldıran ev sahibi 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ve diğer 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Bilik'in 7 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.
"Gerekirse ayaklarına silah sıkın"
Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek, "Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığım ile birlikte part time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaş ile Şirinevler'de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize 'Ataköy'de 400 dairem var kiraları toplarken yanımda bulunun' dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Bize 'bir işim daha var o konuda da yardımcı olur musunuz?' diye sordu. Bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve Nadir'in olmaması nedeniyle oradan ayrıldık. Evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik" ifadelerini kullandı.
7 yıl 1 ay hapsine hükmedildi
Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik'in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı 'silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama' suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Bilik'in 'silahla tehdit' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, 'mala zarar verme' suçundan 3 ay 10 gün, 'cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay, 'hakaret' suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok'un ise 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.
Mütalaadan
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Mehmet Cengiz Bilik'in 2 Temmuz günü kiracısı Guldzhakhan'ın evine geldiği ve içerideki her iki katılana da saldırdığını belirtmişti. Bilik'in bu esnada elinde çatal olduğu belirtilen mütalaada, yanında başka birinin de olduğu ve her iki katılanın da basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedilmişti. Sanığın ayrıca evin buzdolabında bulunan ürünleri yere fırlattığı ve elindeki çatalı göstererek küfür ettiği de ifade edilmişti. Daha sonra ev sahibi Bilik'in her iki katılana da hakaret ve "sizi öldüreceğim, yaşatmayacağım" diyerek tehdit ettiği mütalaada açıklanmıştı. Sanık Bilik'in birleşen dosyaya eklenen sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok'u müştekiye göndererek, tehdit suçuna azmettirdiği de mütalaada kaydedilmişti. Mütalaada sanık Mehmet Cengiz Bilik'in "tehdit", kasten yaralama", "zincirleme şekilde hakaret", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 6 yıldan 17 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Diğer sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok'un ise "tehdit" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyen kiracıya saldıran ev sahibi 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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