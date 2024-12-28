Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Araç Yan Yattı

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Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yan yattı

İSTANBUL - Bakırköy'de seyir halinde olan bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Otomobilde bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Opel marka 45 EK 951 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırma çarpıp yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan araçtan 2 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri, herhangi bir yaralanma olayının görülmediği kazada arabadan çıkarılan şahısları tedbir amaçlı ambulansa alınıp kontrol etti. Trafik, polis ekipleri tarafından bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.