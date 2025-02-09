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Bakırköy'de su borusu patladı, yol göle döndü

İSTANBUL - Bakırköy'de su borusu patladı, yollar göle döndü. Polis ekipleri trafiği tek yönlü olarak keserken, su hattını tamir için çalışmalar devam ediyor.

Yeşilköy Mahallesi Yeni Havalimanı Caddesi'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Uzun süre sokağa akan su nedeniyle yol göle dönerken, polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise su hattının vanalarının kapatılmasıyla bölgede çalışmaya başladı.