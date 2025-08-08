Bakırköy\'de Tarihi Ahşap Bina Kısmen Çöktü

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kısmen çöken tarihi ahşap bina havadan görüntülendi.

Dün saat 19.30 sıralarında Bakırköy Yenimahalle Mahallesi Yanıkses Sokak'ta meydana gelen olayda, yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip iki katlı boş ahşap binada çökme yaşanmış, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri bina çevresini demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi almıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tarih eser statüsündeki bina için Anıtlar Kurulu'na haber verilmişti. Belediye ekipleri binanın çevresindeki parçaları toplamak için çalışma başlattı. Tahta parçaları kenara alınırken, harabeye dönen tarihi bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL