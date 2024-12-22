Bakırköy\'de Üst Geçitte Kaza: Sürücü Kaçtı

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İstanbul Bakırköy'de birçok kez kaza yaşanan üst geçitte yine kaza oldu. Seyir halindeki tırın dorsesinde bulunan çekici, üst geçide çarparken sürücü ise kaza sonrası araçtan inip kaçtı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde giden 06 HA 61 87 plakalı tırın dorsesinde bulunan çekici, cadde üzerindeki üst geçide çarptı. Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek olay yerini terk ederken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken tır ve çekiciler görevlilerce kaldırıldı. Polis ekiplerinin tır sürücüsünü arama çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan kaza anı ise başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL