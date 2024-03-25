Bakırköy sahilinde fırtına nedeniyle dalgalar oluştu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ava giden gencin cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyünde ava giden Recep Özer'in akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi ve akrabaları durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Özer'in cansız bedeni Yağmur Kuyusu mevkiinde bulundu. Ceset otopsi için Güçlükonak Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.