Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını "Hulk" buldu

ADANA - Adana'da dedektör köpeği "Hulk"un tepki verdiği otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda İncirlik uygulama alanında şüphelendiği otomobili durdurdu. Polis narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile araç etrafında ve içerisinde arama yaptı. "Hulk" poşetlerin içerisinde bulunan baklava kutularına tepki verdi. Bunu üzerine polisler, tarafından açılan baklava kutularının birinde 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.