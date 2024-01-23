 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını 'Hulk' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını 'Hulk' buldu

Adana'da polis köpeği 'Hulk'un tepki verdiği otomobilde yapılan aramada, baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

23.01.2024 - 10:16,
Abone Ol

Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını "Hulk" buldu

ADANA - Adana'da dedektör köpeği "Hulk"un tepki verdiği otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda İncirlik uygulama alanında şüphelendiği otomobili durdurdu. Polis narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile araç etrafında ve içerisinde arama yaptı. "Hulk" poşetlerin içerisinde bulunan baklava kutularına tepki verdi. Bunu üzerine polisler, tarafından açılan baklava kutularının birinde 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk oldu. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını \'Hulk\' buldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik, Adana, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Adana, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını 'Hulk' buldu - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu haplarını 'Hulk' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement