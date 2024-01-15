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Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı - Son Dakika
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Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı

Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 18.00 sıralarında Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı
15.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:29
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Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı

SİNOP - Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı - Son Dakika


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