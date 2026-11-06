Balıkesir Büyükşehir ekipleri Gönen\'de çöken Fındıklı köyü yolunda onarım başlattı

Balıkesir Büyükşehir ekipleri Gönen'de çöken Fındıklı köyü yolunda onarım başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Gönen ilçesinde şiddetli yağışların ardından Cambaz ve Fındıklı mahallelerini bağlayan Fındıklı köyü yolunda çökme meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede onarım çalışmalarına başladı; yolun en kısa sürede trafiğe açılması hedefleniyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle Cambaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen çökmenin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar yollarda hasara yol açtı. Cambaz ve Fındıklı mahallelerini birbirine bağlayan Fındıklı köyü yolunda yağışların etkisiyle çökme meydana geldi. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte hızla harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye intikal ederek yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için onarım çalışmalarına başladı.
Yolun ilerleyen süreçte benzer olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla gerekli düzenlemeleri gerçekleştiren ekiplerin, onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak yolu yeniden trafiğe açması hedefleniyor.
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