Balıkesir\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, şüphe üzerine 2 araç durduruldu. 2 araçta, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10'u İran, 1'i Afganistan uyruklu toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR