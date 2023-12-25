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Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, 2 araçta toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir\'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
25.12.2023 - 09:26,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, şüphe üzerine 2 araç durduruldu. 2 araçta, çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 10'u İran, 1'i Afganistan uyruklu toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

11 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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