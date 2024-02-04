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Balıkesir'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan şahıs Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan şahıs Muğla'da yakalandı

Balıkesir\'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan şahıs Muğla\'da yakalandı

Balıkesir'de 12 yaşından küçük bir çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Fatih G., Muğla'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

04.02.2024 14:47
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Balıkesir'de 12 yaşından küçük çocuğa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Muğla'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Muğla İlamat İnfaz Büro ekipleri, "12 yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Muğla'da saklandığı ikamette yakalanan Fatih G., Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan şahıs Muğla'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan şahıs Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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