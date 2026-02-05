Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız"

Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat\'ı unutmadık unutturmayacağız"
05.02.2026 15:42  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri anarak, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Acıların hala taze olduğunu belirten Akın, dayanışma ve sorumluluk almanın gerekliliğini vurguladı.

On binlerce yurttaşın can verdiği asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha sabır diliyorum. Acımız büyük, ancak bu acıyı unutmadan, dersler çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli 11 ili derinden sarsan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üzerinden geçen üç yıla rağmen acıların hala taze olduğunu dile getirerek bir anma mesajı yayımladı. Milletçe 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, hafızalarda silinmeyecek bir acı olarak yerini aldığını vurgulayan Başkan Ahmet Akın devamında şu ifadelere yer verdi:

"On binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi, hepimize bir kez daha afetlere karşı hazırlıklı olmanın, dayanışmanın ve sorumluluk almanın hayati önemini göstermiştir. Aradan zaman geçti ama şunu çok iyi biliyoruz: Bu acı unutulmaz, aradan geçen zamanla sızısı hafiflemez. Ancak dayanışmayla, sorumluluk almakla ve doğru adımlarla bu konudaki mücadelemiz bir anlam kazanır.

Depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha sabır diliyorum. Acımız büyük, ancak bu acıyı unutmadan, dersler çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir.

"Artık kaybedecek zamanımız yok"

Balıkesir olarak bizler de depremin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir coğrafyadayız. Yakın geçmişte Sındırgı'da yaşanan depremler, afet gerçeğinin yalnızca belli bölgelerin değil; ülkemizin tamamının meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar herkesin bilimsel veriler ışığında, kararlılıkla ve gecikmeden adım atması zorunluluktur. Bunu bilim ışığında, Balıkesir Takımı olarak büyük bir özveriyle, ayrışmadan ve ayrıştırmadan hep birlikte hayata geçireceğiz. Artık kaybedecek zamanımız yok. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda Tübitak ve İnşaat Mühendisleri Odası gibi alanın uzmanlarıyla iş birliği halinde yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi bileşenleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimiz ve Merkez'deki binalarımızda sürdürdüğümüz yapı analizi ve denetim çalışmalarıyla şehrimiz için depremi bir kabus olmaktan çıkaracağız.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Bizler, insan hayatını merkeze alan bir anlayışla afetlere dirençli kentler oluşturmak, yapı güvenliğini sağlamak ve kriz anlarında güçlü bir koordinasyon kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmayı büyüten, bilimi rehber edinen ve ihmale asla yer vermeyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz, bu şehri çocuklarımız için yönetiyoruz ve ileride onlara emanet edeceğiz. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı tekrardan rahmetle anıyor, Sındırgı'mızda ve ülkemizin dört bir yanında depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu acıları bir daha yaşamamak için sorumluluğumuzun farkındayız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Akın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Ahmet Akın: '6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük’ü farklı geçti RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Fransa’nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein’e övgüler yağdırdı Fransa'nın eski Kültür Bakanı Lang, Epstein'e övgüler yağdırdı
Batman’da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:38
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 15:45:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat'ı unutmadık unutturmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.