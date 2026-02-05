Başkan Ahmet Akın: "6 Şubat\'ı unutmadık unutturmayacağız"

On binlerce yurttaşın can verdiği asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha sabır diliyorum. Acımız büyük, ancak bu acıyı unutmadan, dersler çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kahramanmaraş merkezli 11 ili derinden sarsan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin üzerinden geçen üç yıla rağmen acıların hala taze olduğunu dile getirerek bir anma mesajı yayımladı. Milletçe 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin, hafızalarda silinmeyecek bir acı olarak yerini aldığını vurgulayan Başkan Ahmet Akın devamında şu ifadelere yer verdi:

"On binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi, hepimize bir kez daha afetlere karşı hazırlıklı olmanın, dayanışmanın ve sorumluluk almanın hayati önemini göstermiştir. Aradan zaman geçti ama şunu çok iyi biliyoruz: Bu acı unutulmaz, aradan geçen zamanla sızısı hafiflemez. Ancak dayanışmayla, sorumluluk almakla ve doğru adımlarla bu konudaki mücadelemiz bir anlam kazanır.

Depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha sabır diliyorum. Acımız büyük, ancak bu acıyı unutmadan, dersler çıkararak daha güvenli bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir.

"Artık kaybedecek zamanımız yok"

Balıkesir olarak bizler de depremin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir coğrafyadayız. Yakın geçmişte Sındırgı'da yaşanan depremler, afet gerçeğinin yalnızca belli bölgelerin değil; ülkemizin tamamının meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar herkesin bilimsel veriler ışığında, kararlılıkla ve gecikmeden adım atması zorunluluktur. Bunu bilim ışığında, Balıkesir Takımı olarak büyük bir özveriyle, ayrışmadan ve ayrıştırmadan hep birlikte hayata geçireceğiz. Artık kaybedecek zamanımız yok. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızın koordinasyonunda Tübitak ve İnşaat Mühendisleri Odası gibi alanın uzmanlarıyla iş birliği halinde yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomi bileşenleri çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerimiz ve Merkez'deki binalarımızda sürdürdüğümüz yapı analizi ve denetim çalışmalarıyla şehrimiz için depremi bir kabus olmaktan çıkaracağız.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Bizler, insan hayatını merkeze alan bir anlayışla afetlere dirençli kentler oluşturmak, yapı güvenliğini sağlamak ve kriz anlarında güçlü bir koordinasyon kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmayı büyüten, bilimi rehber edinen ve ihmale asla yer vermeyen bir yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz, bu şehri çocuklarımız için yönetiyoruz ve ileride onlara emanet edeceğiz. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı tekrardan rahmetle anıyor, Sındırgı'mızda ve ülkemizin dört bir yanında depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu acıları bir daha yaşamamak için sorumluluğumuzun farkındayız." - BALIKESİR