Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucu 9 uyuşturucu taciri yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6,82 gram esrar, 126 adet sentetik ecza hap ve 575 TL ele geçirildi. 9 şahıs hakkında tahkikata başlandı.

04.06.2024 13:29
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Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 9 uyuşturucu taciri yakalandı.

Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçe emniyet müdürlükleri tarafından genel ahlak, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması için yapılan çalışmalarda 6,82 gram esrar, 126 adet sentetik ecza hap ve 575 TL ele geçirildi.

Konuya ilişkin 9 şahıs hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı - Son Dakika
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