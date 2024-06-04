Balıkesir'de 9 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 9 uyuşturucu taciri yakalandı.

Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ve Gönen ilçe emniyet müdürlükleri tarafından genel ahlak, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması için yapılan çalışmalarda 6,82 gram esrar, 126 adet sentetik ecza hap ve 575 TL ele geçirildi.

Konuya ilişkin 9 şahıs hakkında tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BALIKESİR