Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38) isimli adam eşi N.Ç'ye henüz bilinmeyen bir nedenle evde şiddet uyguladı.
Yaşananlara tanıklık eden çiftin çocukları R.E.Ç'nin (14) annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladığı öğrenildi. Bu esnada kavgayı ayırmaya çalışan kız çocuğu C.Ç. (16) ise bacağından hafif yaralandı.
2 yaralı ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba M.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 14 yaşındaki çocuk annesini darbeden babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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