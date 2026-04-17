Balıkesir\'de araştırma görevlisi kurşunlama sonucu öldü

Balıkesir'de yemek yerken kurşunların hedefi olan araştırma görevlisinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün yüzleri maskeli 2 şüpheli şahıs tarafından motosikletle bir iş yerine ateş açıldı. Açılan ateş sırasında olay yerinin yakınında bulunan Balıkesir Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 60'tan fazla iş yeri güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla şüpheliler T.K. ve A.S., suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR