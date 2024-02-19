Balıkesir'de Asayiş Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Asayiş Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı. Bir şahıs ise tutuklandı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 3 ateşli silah, mermi ve 3 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

19.02.2024 11:41
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde polis ekiplerinin şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs ise tutuklandı. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda 3 ateşli silah, mermi ve 3 çeşit uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarda bin 358 şahsa kimlik uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine sek edildi. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, 13 adet sentetik ecza, 13,63 gram esrar ve 0,58 gram metamfetamin ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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