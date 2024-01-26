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Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, yapılan uygulama sırasında 2 şahsa ait araçta 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 112 sentetik ecza hapı buldu. Polis ekipleri, şüpheli şahısları gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

Balıkesir\'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi
26.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:42
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Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araç ve üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 112 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince; şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama sırasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet fişek, 112 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli tahkikata başlanıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Uyuşturucu, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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