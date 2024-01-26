Balıkesir\'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araçta ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirdi

Balıkesir'de Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri 2 şahsa ait araç ve üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek ve 112 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Polis ekipleri 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince; şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulama sırasında; 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet fişek, 112 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli tahkikata başlanıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR