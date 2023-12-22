Balıkesir\'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri çeşitli suçlardan 4 aranan şahıs ve 2 şahıs da uyuşturucu madde ele geçirdiler. Yakalan toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Motosikletli Yunus Timlerince; 2 şahıs üzerinde 70 adet uyuşturucu madde ve 0,34 gram metamfetamin ve Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliğinin devamı için çalışmaların aralıksız devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR