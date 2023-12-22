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Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan operasyonlarda, 4 aranan şahıs ve 2 şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı. Toplamda 6 şahıs gözaltına alındı. Halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Balıkesir\'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı
22.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 15:50
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Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri çeşitli suçlardan 4 aranan şahıs ve 2 şahıs da uyuşturucu madde ele geçirdiler. Yakalan toplam 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Motosikletli Yunus Timlerince; 2 şahıs üzerinde 70 adet uyuşturucu madde ve 0,34 gram metamfetamin ve Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliğinin devamı için çalışmaların aralıksız devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de asayiş ve Motosikletli Yunus Timleri 6 şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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