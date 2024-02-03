Balıkesir\'de yapılan denetimlerde 15 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de emniyet birimleri ve jandarma ekipleri, asayiş, trafik ve huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde aranan 15 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz gün il merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde 81 ekip ve 253 personelin katılımı ile asayiş, trafik ve huzur operasyonları gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda aranan 15 şahıs yakalanırken, kapalı alanda sigara içilmesine izin verilen bir işletmeye para cezası kesildi. Ekipler trafik denetimlerinde ise 88 araç sürücüsüne 319 bin 999 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri ise 6 bin 102 araca kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi.
15 aranan şahıs yakalandı
Polis ekipleri il genelinde gerçekleştirdikleri asayiş denetimlerinde bin 772 şahsı sorguladı. Gerçekleştirilen denetimde; 8 yoklama kaçağı, bir vize ihlalinde bulunan yabancı uyruklu şahıs, bir kişi dolandırıcılık suçundan, bir şahıs hırsızlıktan, 2 şahıs basit yaralama, bir şahıs trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanımından, bir şahıs resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 15 aranan şahsı yakaladı. Ekipler ayrıca gerçekleştirdikleri denetimlerde, ruhsatsız silah bulunduran 2 şahsı ve üzerinde parçalar halinde 0.75 gr Esrar maddesi, 58 adet Sentetik ecza maddesi, 5.22 gr Skunk uyuşturucu maddesi, 2.47 gr Metamfetamin maddesi bulunduran 5 şahısı yakalayarak haklarında adli işlem başlattı.
88 araca 319 bin TL ceza, 20 araç trafikten men!
Polis ekipleri Balıkesir'in merkezinde 198 umama açık park, bahçe ve işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimde bir işletmeye kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği için para cezası kesildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde ise, 803 aracın kontrol edildi. Yapılan denetim sonucunda 88 araç sürücüsüne 319 bin 999 TL para cezası kesilirken, 20 araç ise trafikten men edildi.
Jandarma'dan kırsalda kar lastiği denetimi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik birimleri, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması adına kırsal mahallelerde geçtiğimiz 3 gün boyunca Kış Lastiği Denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 102 araç kontrol edildi. - BALIKESİR
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