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Balıkesir'de bayram ve öncesinde meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.

Balıkesir'de Kurban Bayramı ve öncesinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Altıeylül, Karesi ve Gönen ilçelerinde meydana gelen kazalarda ölüm olayı yaşanmazken, kazaları yaralı atlatanlar oldu. Maddi hasarların medyana geldiği kazaların genelde kırmızı ışık ihlali ve aşırı sürat nedeni ile olduğu dikkatlerden kaçmadı. - BALIKESİR