Balıkesir'de berberi silahla vurup kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de berberi silahla vurup kaçan zanlı yakalandı

Balıkesir\'de berberi silahla vurup kaçan zanlı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir berber silahla vurulduktan sonra kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlının suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi.

22.05.2024 15:11
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde berberi silahla vurduktan sonra motosikletle kaçan zanlı, polisin güzergahı takibe alması sonucu kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi üzerinde bulunan koyun sayasında, berber Sezgin Savaş'ın (33) ölü bulunması nedeniyle polis alarma geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Edremit İstihbarat Büro Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güzergahı takibe aldı.

Zanlının suç dosyası kabarık çıktı

Onlarca kameranın incelenmesi sonucu şüpheli Emre G. (29) motosiklet ile Altınkum Mahallesi'nde kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. İşsiz olan ve 14 suç kaydı bulunan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre G.'nin, Sezgin Savaş'ı dini nikahlı eşi hakkında dalga geçtiği için silahla vurduğunu ifade ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili olarak ayrıca aranan D.S. (41) isimli kişi de yakalanarak adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de berberi silahla vurup kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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