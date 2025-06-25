Balıkesir\'de Besi Çiftliğinde Yangın Paniğe Yol Açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yaylaönü Mahallesi Değirmenönü Mevkii'nde bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Yangın paniğe yol açarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri 4 araç ve 9 personelle müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR