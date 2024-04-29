Balıkesir'de Çay Denilen Madde Bonzai Çıktı - Son Dakika
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Balıkesir'de Çay Denilen Madde Bonzai Çıktı

Balıkesir\'de Çay Denilen Madde Bonzai Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, iki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları madde narkotik dedektör köpeği Yaşa tarafından bulundu. Çay denilen madde bonzai çıktı ve 20 kilo 407 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

29.04.2024 14:34
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Balıksir'in Edremit ilçesinde iki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları madde narkotik dedektör köpeği Yaşa tarafından bulundu. Çay denilen madde bonzai çıktı. Yapılan operasyonda 20 kilo 407 gram Bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan çalışmada M.A(65) ve İ.D (60) yolucu otobüsünde seyahat ederken arama yapıldı. 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 20 kilo 407 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi Ele geçirilmiş, Şüpheliler yanlarındaki maddenin çay olduğunu iddia etselerde narkotik köpeği Yaşa uyuşturucu maddeyi kısa sürede tespit etti. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Çay Denilen Madde Bonzai Çıktı - Son Dakika

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