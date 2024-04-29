Balıkesir\'de Çay Denilen Madde Bonzai Çıktı

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Balıksir'in Edremit ilçesinde iki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları madde narkotik dedektör köpeği Yaşa tarafından bulundu. Çay denilen madde bonzai çıktı. Yapılan operasyonda 20 kilo 407 gram Bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan çalışmada M.A(65) ve İ.D (60) yolucu otobüsünde seyahat ederken arama yapıldı. 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 20 kilo 407 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi Ele geçirilmiş, Şüpheliler yanlarındaki maddenin çay olduğunu iddia etselerde narkotik köpeği Yaşa uyuşturucu maddeyi kısa sürede tespit etti. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR