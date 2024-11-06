Balıkesir\'de Cinayet: 57 Yaşındaki Adam Vurularak Öldürüldü

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Balıkesir bir kişi aralarında husumet bulunan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sularında Karesi ilçesi Yeniyol Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs aralarında husumet olduğu belirtilen Recep Ö.'yü (57) önce başından daha sonra 2 el vücuduna ateş ederek öldürdü. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili ilk incelemeleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. - BALIKESİR